Главный тренер «Лиона»: осталось поехать в Санкт-Петербург и добиться там успеха

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Убедительная игра во втором тайме принесла нам победу, но этого недостаточно, если учитывать, какой у нас потенциал. В первом тайме мы выглядели поинтереснее, а когда пропустили в концовке, то не стали паниковать. Теперь у нас есть комфортный отрыв от «Бенфики». Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.
«Лион», набрав семь очков, обошёл «Зенит» и вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы, набрав 4 очка.
Матч между «Лионом» и «Зенитом» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- 6 ноября 2019
-
08:46
-
08:31
-
08:10
-
07:13
-
04:54
-
04:29
-
04:10
-
03:44
-
03:11
-
02:48
-
02:35
-
02:31
-
01:42
-
01:25
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:29
-
00:21
-
00:17
-
00:05
- 5 ноября 2019
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:31
-
23:19
-
23:17
-
23:07