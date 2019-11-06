Главный тренер «Лиона»: осталось поехать в Санкт-Петербург и добиться там успеха

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Убедительная игра во втором тайме принесла нам победу, но этого недостаточно, если учитывать, какой у нас потенциал. В первом тайме мы выглядели поинтереснее, а когда пропустили в концовке, то не стали паниковать. Теперь у нас есть комфортный отрыв от «Бенфики». Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

«Лион», набрав семь очков, обошёл «Зенит» и вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы, набрав 4 очка.

Матч между «Лионом» и «Зенитом» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.