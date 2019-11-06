Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Финал Кубка Либертадорес перенесён в Перу

Финал Кубка Либертадорес перенесён в Перу
Футбол / Южная Америка 0

Финал Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки и аналога Лиги чемпионов, состоится в Лиме, столице Перу. Причиной переноса стали беспорядки в Чили, сообщила на своём официальном сайте пресс-служба южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

При этом дата проведения матча не изменилась: финал между аргентинским «Ривер Плейт» и бразильским «Фламенго» состоится 23 ноября.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в столице Чили 14 октября после того, как власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Прошлый финальный матч, в котором принимали участие «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», был перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид. Тогда встреча была перенесена из-за болельщиков, которые устроили беспорядки. В том противостоянии «Ривер Плейт» победил со счётом 3:1.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019