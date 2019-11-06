Венгер: «Барселона» ждёт действий от Месси, команда в кризисе

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру «Барселоны» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (0:0).

«Барселона» играет так, будто команда в кризисе. Игроки двигаются слишком медленно, никакой динамики. На последних метрах поля они играют больше индивидуально. А когда команда теряет мяч, то просто не могут уменьшить пространство для противника.

«Барселона» — интересный случай, потому что в истории команды всегда была блестящая комбинационная игра, в дополнение к Лионелю Месси, который делал разницу в классе. Складывается впечатление, что сейчас они ждут действий от Лео, — сказал Венгер в эфире канала beIN Sports.

Впервые за шесть лет «Барселона» не поразила ворота соперника в домашнем матче Лиги чемпионов на групповой стадии.