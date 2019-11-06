Мелкадзе: слежу за «Спартаком». Надеюсь, будет шанс познакомиться с Тедеско

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, высказался о новом главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.
«Я слежу за «Спартаком». С Тедеско я не разговаривал, но, надеюсь, шанс познакомиться будет. Но общался с ребятами, все говорят, что Тедеско – отличный тренер, он отдельно разговаривает с каждым игроком, все тренировки проходят с мячом. Тедеско хочет поставить быструю игру низом, но сейчас ему нужен результат. Что-то может не получаться, но после сборов всё будет отлично.
Даже если у Понсе меньше голов, чем у меня, мне что, надо орать: «Почему я не на его месте, а он не на моём?». Так ведь решил тренер и руководство — значит это было правильно. Да и Понсе уже успел забить. В «Спартаке» забить намного тяжелее, чем в «Тамбове». Против красно-белых большинство ставит «автобус», – сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 6 ноября 2019
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