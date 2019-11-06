Лига чемпионов: расписание матчей 4-го тура на 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Пройдут следующие встречи:
«Бавария» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция) — 20:55 мск
«Локомотив М» (Россия) – «Ювентус» (Италия) — 20:55 мск
«ПСЖ» (Франция) – «Брюгге» (Бельгия) – 23:00 мск
«Реал Мадрид» (Испания) – «Галатасарай» (Турция) — 23:00 мск
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 23:00 мск
«Динамо З» (Хорватия) – «Шахтёр Д» (Украина) – 23:00 мск
«Аталанта» (Италия) – «Манчестер Сити» (Англия) – 23:00 мск
«Байер» (Германия) – «Атлетико М» (Испания) – 23:00 мск
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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