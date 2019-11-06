Гвардиола: сын и дочь говорят, что «Ливерпуль» — везунчики. Я отвечаю, что нет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победах «Ливерпуля» в АПЛ, которые он добыл в последние минуты матчей.

«Когда „Ливерпуль“ выигрывает матчи на последних минутах, мои дочь и сын говорят, что „Ливерпуль“ — везунчики. Я им говорю, что это не так. Частые победы „Ливерпуля“ в концовках матчей в прошлом и нынешнем сезонах говорят о том, что у этой команды есть невероятное качество бороться до последнего. Вот почему я сказал своим игрокам, а не только сыну и дочери, что это не обычное везение», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 11 матчах 31 очко. «Манчестер Сити» занимает 2-е место, имея в активе на 6 очков меньше.