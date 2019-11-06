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Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ. Он не играл за «армейцев» больше года

Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ. Он не играл за «армейцев» больше года
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с командой в Венгрию на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем», сообщает пресс-служба «армейцев». Встреча состоится завтра, 7 ноября, на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Летим в Будапешт. Дзага с нами!» — говорится в сообщении ЦСКА в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

В последний раз на поле в матче за клуб Дзагоев выходил 3 ноября прошлого года. Тогда он отыграл 56 минут в матче Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

ЦСКА замыкает турнирную таблицу группы H Лиги Европы. «Армейцы» проиграли все три стартовых матча. Также в группе H выступают «Эспаньол» и «Лудогорец».

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