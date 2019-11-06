Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» пропускает уже в 8 матчах подряд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему его команда не может сохранить свои ворота в неприкосновенности уже восемь матчей подряд во всех турнирах.

«Если честно, меня это не очень беспокоит. Но это, безусловно, не то, что мы хотим. Все голы, которые мы пропустили, были совершенно разными. Поэтому здесь речь идёт не только о защите, но и о том, что мы не были точными в своей игре на сто процентов. Очень трудно при таком графике держать ритм все 90 минут матча, но нам надо работать над этим», — приводит слова Клоппа Mirror со ссылкой на BT Sport.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт дома с «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Энфилд». Подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав в 11 турах 31 очко.