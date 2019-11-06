А. Кержаков подал три иска в суд на первую жену
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков подал в суд на бывшую жену Марию, сообщается в телеграм-канале Mash.
По информации источника, лучший бомбардир в истории национальной команды подал на экс-супругу три иска. Он хочет добиться приостановления выплат по алиментам, снизить их размер и отменить постановление суда о запрете покидать страну из-за долгов. Также он подал иск на судебного пристава.
Первый суд бывший футболист сборной выиграл, однако Мария намерена обжаловать принятое судом решение.
Напомним, Кержаков выступал за сборную России с 2002 по 2016 год. Всего в составе национальной команды он сыграл 91 матч и забил 30 мячей. Больше него в составе сборной не забивал ни один футболист.
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