Депай может пропустить матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия заявил, что нападающий клуба Мемфис Депай получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).
«Депай почувствовал боль в бедре. Он хотел продолжить играть, но мы не имели права рисковать его здоровьем. Возможно, уход Мемфиса с поля также позволил «Бенфике» заиграть лучше, потому что мы потеряли нашего лидера. О его состоянии мы узнаем в ближайшее время», — приводит слова Руди Гарсии l'Equipe.
Французский клуб занимает второе место в группе G, набрав 7 очков в четырёх турах. «Зенит» находится на третьем месте, в активе команды 4 очка. Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между питерской командой и «Лионом» состоится 27 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена».
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