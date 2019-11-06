«Реал» намерен приобрести Обамеянга

Президент «Реала» Флорентино Перес обозначил нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга как главную цель на летнее трансферное окно, сообщает El Desmarque.

С момента перехода из дортмундской «Боруссии» на «Эмирейтс» игрок сборной Габона показывает невероятные результаты, разделив в прошлом сезоне «Золотую бутсу» английской Премьер-лиги с нападающими «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и Садио Мане.

У Обамеянга есть соглашение с руководством «Арсенала», что в случае желания габонца покинуть команду клуб выслушает предложения от потенциальных покупателей в размере € 80 млн. Мадридский «Реал», имея проблемы с линией нападения, проявляет интерес к нападающему английского клуба и будет предпринимать попытки приобрести игрока.

В этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 11 матчах чемпионата Англии и забил 8 мячей. Всего на счету игрока 40 голов в 60 играх Премьер-лиги за «Арсенал».