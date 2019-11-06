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Анчелотти вернулся на базу «Наполи», подчинившись решению президента клуба

Анчелотти вернулся на базу «Наполи», подчинившись решению президента клуба
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти вернулся на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», подчинившись решению президента Аурелио де Лаурентиса. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно информации источника, по завершении вторничной встречи с австрийским чемпионом 60-летний специалист и его тренерский штаб отправились на клубную базу, как и требовал того президент. Отмечается, что наставник неаполитанцев не поддержал решение своих подопечных, которые отказались выполнять требование де Лаурентиса, по причине боязни получить солидный штраф от руководства «Наполи».

Напомним, президент «Наполи» потребовал от команды после матча с «Ред Булл Зальцбург» вернуться на клубную базу и уединиться там на пять дней. Футболисты требование президента выполнять отказались, отправившись после вторничной встречи по домам.

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