Оллсон: «Краснодару» стыдно за неудачные матчи в ЛЕ, но мы учимся на ошибках

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон высказал мнение о предстоящем матче с «Трабзонспором» в Лиге Европы.

«Мы всегда обсуждаем наши игры, и после матча с «Ростовом» мы тоже провели такой разбор. Я сам был недоволен качеством своей игры. Никаких проблем нет.



В Лиге Европы нет слабых команд, нужно быть готовым на сто процентов. Мы неплохо знаем эту команду, мы только две недели назад играли с ними. Мы также знаем, какая мы команда, какие у нас сильные и слабые стороны. В Турции мы провели довольно хороший матч, особенно второй тайм, поэтому сейчас мы будем отталкиваться от этой игры.



Да, у нас была череда неудачных матчей в Лиге Европы. Конечно, было неприятно, но мы многому научились. Нам стыдно, но это был хороший урок для нас. Мы всегда учимся на своих ошибках. Мы по-новому настраиваемся на предстоящие игры, в Турции мы уже заработали три очка. Нужно продолжать двигаться в том же направлении, чтобы добыть путёвку в весеннюю часть Лиги Европы», — передаёт слова Олссона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.