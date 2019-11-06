Оллсон: «Краснодару» стыдно за неудачные матчи в ЛЕ, но мы учимся на ошибках

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон высказал мнение о предстоящем матче с «Трабзонспором» в Лиге Европы.
«Мы всегда обсуждаем наши игры, и после матча с «Ростовом» мы тоже провели такой разбор. Я сам был недоволен качеством своей игры. Никаких проблем нет.
В Лиге Европы нет слабых команд, нужно быть готовым на сто процентов. Мы неплохо знаем эту команду, мы только две недели назад играли с ними. Мы также знаем, какая мы команда, какие у нас сильные и слабые стороны. В Турции мы провели довольно хороший матч, особенно второй тайм, поэтому сейчас мы будем отталкиваться от этой игры.
Да, у нас была череда неудачных матчей в Лиге Европы. Конечно, было неприятно, но мы многому научились. Нам стыдно, но это был хороший урок для нас. Мы всегда учимся на своих ошибках. Мы по-новому настраиваемся на предстоящие игры, в Турции мы уже заработали три очка. Нужно продолжать двигаться в том же направлении, чтобы добыть путёвку в весеннюю часть Лиги Европы», — передаёт слова Олссона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 6 ноября 2019
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