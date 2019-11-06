Хёведес: «Ювентусу» совсем не понравилось играть против «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес высказался о состоявшихся матчах с «Ювентусом» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас. Мы вели до 77-й минуты, но соперник перевернул всё за счёт индивидуального мастерства. Хороший матч, все бились на пределе возможностей, но именно детали решают в Лиге чемпионов. Если мы надёжно сыграем в обороне, то сможем показать хороший футбол.

«Ювентус» и «Атлетико» – одни из самых больших клубов мира. Мы показали хорошую игру в обоих матчах, особенно в Турине. Я был горд за футболистов, которые приняли такой вызов. И «Ювентус», и «Атлетико» – очень квалифицированные команды, поэтому нельзя сказать, что против одной было тяжело, а против второй легче. Нам повезло, что в Лиге чемпионов мы можем играть против таких соперников и приобретаем опыт. Это высочайший уровень», — цитирует Хёведеса пресс-служба «Локомотива».