Хёведес: «Ювентусу» совсем не понравилось играть против «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес высказался о состоявшихся матчах с «Ювентусом» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.
«Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас. Мы вели до 77-й минуты, но соперник перевернул всё за счёт индивидуального мастерства. Хороший матч, все бились на пределе возможностей, но именно детали решают в Лиге чемпионов. Если мы надёжно сыграем в обороне, то сможем показать хороший футбол.
«Ювентус» и «Атлетико» – одни из самых больших клубов мира. Мы показали хорошую игру в обоих матчах, особенно в Турине. Я был горд за футболистов, которые приняли такой вызов. И «Ювентус», и «Атлетико» – очень квалифицированные команды, поэтому нельзя сказать, что против одной было тяжело, а против второй легче. Нам повезло, что в Лиге чемпионов мы можем играть против таких соперников и приобретаем опыт. Это высочайший уровень», — цитирует Хёведеса пресс-служба «Локомотива».
- 6 ноября 2019
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