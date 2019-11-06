Гендиректор «Зенита»: корректировок не будет, стоит задача выхода из группы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:2).

«Я бы не стал преувеличивать слова про равенство игры, но у нас были шансы, которые мы не реализовали, как минимум три. Обидно вторую игру подряд пропускать за 10 секунд до конца тайма, особенно когда удар со штрафного пришёлся в стенку, а второй заблокировать не удалось. По организации игры и мощи «Лейпциг» оказался сильнее нас. Немцы показали отличную игру в пас, статистика была в пользу них.

Для нас ничего не потеряно. У нас ещё две игры в Лиге чемпионов, одна из них домашняя. Самая принципиальная встреча – с «Лионом». Мы можем выйти со второго места и сохраняем все шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно постараться. Все говорили о том, что группа достаточно равная и любая команда может победить. Из этого поражения сделаны выводы. «Зенит» будет играть сильнее, агрессивнее и быстрее. Никаких корректировок у нас не было и, надеюсь, не будет. У нас всё так же стоит задача выхода из группы.

У нас впереди игра с «Арсеналом», которая очень важна в борьбе за чемпионство, и пока погода в Тульской области позволяет играть комфортно. Любая игра важна, тем более «Арсенал» идёт на шестом месте. Просто так команды высоко не забираются», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.