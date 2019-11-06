Налоговая инспекция заблокировала счёт А. Кержакова в банке

Межрайонная налоговая инспекция № 26 Приморского района Петербурга ФНС России заблокировала счёт бывшего форварда сборной России Александра Кержакова в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк». Об этом говорится в налоговой карточке, размещённой на сервисе «Банкинформ».
Согласно информации «Р-Спорт», такое решение может быть связано с двумя причинами: несвоевременным предоставлением налоговой декларации либо неисполнением обязанности по уплате налогов владельца счёта. Также отмечается, что блокировка банковского счёта бывшего футболиста не связана с задолженностью по уплате алиментов, так как инициатором вынесения такого решения выступила межрайонная налоговая инспекция.
Отметим, что, согласно данным Федеральной службы судебных приставов России, у Кержакова имеется задолженность по уплате алиментов перед первой супругой Марией Головой в размере около 13 млн рублей.
- 6 ноября 2019
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