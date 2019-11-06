Актёр Баринов: Сарри может дурить как угодно, но у нас тоже не дураки сидят

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «Ювентусом».

«Хотелось бы, чтобы «Локомотив» доставил проблемы «Ювентусу». Я верю в тренерский талант Сёмина. Он действительно создал хлопот Сарри в Турине. «Локо» в любом случае постарается, но проблемы-то остались. Слышал, что Смолов и Антон Миранчук начали тренироваться в общей группе, но это же ничего не значит. Вряд ли они попадут даже в заявку. В матче с «Уфой» нужно было делать замены, а выпускать некого. Лазарет полон. Были сложные условия: искусственный газон и холод. Я понимаю, почему Сёмин никого не выпустил. Хорошо, что ещё никто не травмировался.

Любопытно, чем Сёмин сможет удивить сегодня. Надежда только на него: и у футболистов, и у болельщиков. В принципе все игроки сыграли на 100 процентов своих возможностей в прошлом матче. Нам остаётся надеяться только на Сёмина.

Сарри ждёт более открытой игры «Локомотива»? Есть басня – «Волк на псарне». Там есть строчка: «Ты брат — сер, а я брат – сед». Так что он может дурить как угодно. У нас тоже не дураки сидят. Сарри был озабочен в Турине. Это было видно, когда он бегал со своей сигаретой, и что у него было с лицом. А какая у них была радость, когда они выиграли. Ничего сверхъестественного «Ювентус» не показал, но кто знает, что ещё у них есть в загашнике.

«Ювентус» сильнее, чем «Лейпциг». И по именам, и по игре. После поражения в Турине мне не было обидно, хотя сенсация была рядом. Мне было грустно, что я увидел такую игру от «Зенита», особенно во втором тайме. Было ощущение, что у «Зенита» вообще мяча не было. Я не на «Зенит» обиделся, я поразился, что немцы играли в другой футбол, а с ними играл наш лидер, и он был никем. Это не значит, что другая команда сыграла бы лучше. Просто хочется понять, когда у нас будет такой футбол, который показали вчера немцы?» — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.