Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких

У компании «Премьер футбол групп», основателями которой являются бывшие игроки сборной России Алексей и Василий Березуцкие, возникли серьёзные финансовые проблемы. Об этом сообщает «Лайф».
Согласно информации источника, в августе-октябре 2019 года Федеральная налоговая служба заблокировала у дочерних компаний холдинга сразу несколько счетов. Одно из подразделений «Премьер футбол групп» уже проходит процесс ликвидации. Отмечается, что стандартной причиной блокировки счетов при отсутствии видимых арбитражных или прочих разбирательств с контрагентами являются долги по налогам и сборам в бюджет Российской Федерации.
В то же время генеральный директор «Премьер футбол групп» Олег Немытов заявил, что проблем у его компании нет: «В первый раз об этом слышу от вас. У компании всё хорошо».
- 6 ноября 2019
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