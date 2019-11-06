Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких

У компании «Премьер футбол групп», основателями которой являются бывшие игроки сборной России Алексей и Василий Березуцкие, возникли серьёзные финансовые проблемы. Об этом сообщает «Лайф».

Согласно информации источника, в августе-октябре 2019 года Федеральная налоговая служба заблокировала у дочерних компаний холдинга сразу несколько счетов. Одно из подразделений «Премьер футбол групп» уже проходит процесс ликвидации. Отмечается, что стандартной причиной блокировки счетов при отсутствии видимых арбитражных или прочих разбирательств с контрагентами являются долги по налогам и сборам в бюджет Российской Федерации.

В то же время генеральный директор «Премьер футбол групп» Олег Немытов заявил, что проблем у его компании нет: «В первый раз об этом слышу от вас. У компании всё хорошо».