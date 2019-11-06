Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы

Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 6 ноября, бывший наставник «Тамбова» Александр Григорян приехал в Федерацию футбола Армении, чтобы подписать согласованный контракт. Однако в федерации тренеру сообщили, что вопрос был пересмотрен и все договоренности аннулируются. Также 53-летнего специалиста уведомили, что у сборной Армении будет другой тренер.

Напомним, в октябре текущего года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.

Ранее Григорян работал в таких командах, как «Луч», “СКА-Хабаровск”, “Анжи”, ”Пахтакор”, “Химки”, “Тосно”, а также в ряде женских футбольных клубов. Специалист Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова» после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). Григорян возглавил «Тамбов» 22 апреля этого года. На тот момент команда занимала первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.