Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы

Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы
Футбол / Евро-2020 0

Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 6 ноября, бывший наставник «Тамбова» Александр Григорян приехал в Федерацию футбола Армении, чтобы подписать согласованный контракт. Однако в федерации тренеру сообщили, что вопрос был пересмотрен и все договоренности аннулируются. Также 53-летнего специалиста уведомили, что у сборной Армении будет другой тренер.

Напомним, в октябре текущего года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.

Ранее Григорян работал в таких командах, как «Луч», “СКА-Хабаровск”, “Анжи”, ”Пахтакор”, “Химки”, “Тосно”, а также в ряде женских футбольных клубов. Специалист Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова» после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). Григорян возглавил «Тамбов» 22 апреля этого года. На тот момент команда занимала первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Григорян в ближайшее время должен возглавить сборную Армении
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019