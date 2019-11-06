Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину

26-летний Джордан Нортовер в суде признал себя виновным в том, что попытался ограбить футболистов «Арсенала» Зеада Колашинаца и Месута Озила.
Напомним, инцидент произошёл на севере Лондона. На машину футболистов напала банда на скутерах, вооружённая ножами. Колашинац бросился на грабителей и отогнал их от автомобиля. После этого он сел обратно в машину, а Озил в это время побежал в ближайший ресторан за помощью. Нападавшие преследовали игрока, но затем скрылись.
Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого игрока по подозрению в применении угрозы жизни.
Сообщник Нортовера 30-летний Эшли Смит также признался в попытке совершения кражи с угрозой жизни.
Из-за неоднократных угроз в свой адрес со стороны бандитской группировки игроки «Арсенала» находились под круглосуточной охраной. Также после того инцидента Месут Озил и Зеад Колашинац пропустили первые матчи нового сезона английской Премьер-лиги.
- 6 ноября 2019
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