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Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину

Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину
Футбол 0

26-летний Джордан Нортовер в суде признал себя виновным в том, что попытался ограбить футболистов «Арсенала» Зеада Колашинаца и Месута Озила.

Напомним, инцидент произошёл на севере Лондона. На машину футболистов напала банда на скутерах, вооружённая ножами. Колашинац бросился на грабителей и отогнал их от автомобиля. После этого он сел обратно в машину, а Озил в это время побежал в ближайший ресторан за помощью. Нападавшие преследовали игрока, но затем скрылись.

Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого игрока по подозрению в применении угрозы жизни.

Сообщник Нортовера 30-летний Эшли Смит также признался в попытке совершения кражи с угрозой жизни.

Из-за неоднократных угроз в свой адрес со стороны бандитской группировки игроки «Арсенала» находились под круглосуточной охраной. Также после того инцидента Месут Озил и Зеад Колашинац пропустили первые матчи нового сезона английской Премьер-лиги.

На Озила и Колашинаца напали с ножом. Защитник дал отпор бандиту
Никто, к счастью, не пострадал.
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