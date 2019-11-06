А. Кержаков опроверг информацию о подаче исков в суд к первой жене

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков опроверг информацию о подаче исков в суд к первой жене Марии.

«Я исков не подавал. Обжалует решение суда та сторона. Та сторона подала на меня иски в суд ещё зимой, после долгих судебных разбирательств и заседаний были вынесены обоснованные решения по всем искам, и сейчас та сторона обжалует их. Ту сторону что-то не устраивает, не меня. Я принял решение суда. Я всегда всё исправно исполнял со своей стороны на протяжении всех лет, которые я должен был платить алименты.

Мне заблокировали счёт моего ИП (индивидуального предпринимателя. — Прим. «Чемпионата»), когда подали на меня иск в суд ещё в январе. Сейчас ноябрь. Я не знаю, почему сейчас это всплыло. У меня есть счёт, на который мне приходит заработная плата. С этого счёта вычисляется сумма алиментов. Мне не нужны больше счета», — приводит слова Кержакова «Подъём».