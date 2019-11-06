Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-партнёра по «Спартаку» Квинси Промеса. Ранее нидерландский вингер назвал 32-летнего хавбека лидером чемпионской команды красно-белых.

«Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший», — написал Глушаков в своём «инстаграме».

Глушаков и Промес выступали вместе в «Спартаке» в период с 2014 по 2018 год. За это время с командой они выиграли чемпионат и Суперкубок России. Промес покинул московский клуб летом 2018 года. «Севилья» выкупила его контракт за € 20 млн. Всего за столичную команду он провёл 135 матчей и забил 66 мячей. Глушаков ушёл из «Спартака» минувшим летом в статусе свободного агента. За красно-белых он сыграл 173 матча и забил 23 мяча.