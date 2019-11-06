Зидан: Мбаппе всегда говорил о своей мечте играть за «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова бывшего вице-президента «Монако», что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе всегда хотел играть за мадридский клуб.



«Игрок сам собирается решить своё будущее, вот что он будет делать. В настоящий момент он является игроком «ПСЖ», а что произойдёт дальше — посмотрим. Но насколько мне известно, он всегда говорил о том, что его мечта — играть за «Реал», — сказал Зидан на пресс-конференции.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Француз перешёл из «Монако» в столичный клуб летом 2017 года. Трансфер нападающего обошёлся клубу в € 180 млн. В текущем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 10 матчах. На его счету 9 забитых мячей и 4 результативные передачи.