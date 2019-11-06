Хонда: надеюсь, футбольные фанаты в Нидерландах до сих пор помнят меня

Полузащитник Кейсуке Хонда поделился впечатлениями от подписания контракта с «Витессом».
«Много лет назад я играл в Нидерландах. Надеюсь, футбольные фанаты в Нидерландах до сих пор помнят меня. Во всяком случае я сделаю всё, чтобы произвести впечатление на поле. Я хочу быть важным игроком для команды и с нетерпением жду своего первого матча. Также приятно, что после „ВВВ-Венло“ я снова могу играть в жёлто-чёрной форме», — приводит слова Хонды официальный сайт «Витесса».
В «Витессе» Хонда воссоединится с главным тренером команды Леонидом Слуцким, под руководством которого он выступал за московский ЦСКА.
В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.
- 6 ноября 2019
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