Хонда: надеюсь, футбольные фанаты в Нидерландах до сих пор помнят меня

Полузащитник Кейсуке Хонда поделился впечатлениями от подписания контракта с «Витессом».



«Много лет назад я играл в Нидерландах. Надеюсь, футбольные фанаты в Нидерландах до сих пор помнят меня. Во всяком случае я сделаю всё, чтобы произвести впечатление на поле. Я хочу быть важным игроком для команды и с нетерпением жду своего первого матча. Также приятно, что после „ВВВ-Венло“ я снова могу играть в жёлто-чёрной форме», — приводит слова Хонды официальный сайт «Витесса».



В «Витессе» Хонда воссоединится с главным тренером команды Леонидом Слуцким, под руководством которого он выступал за московский ЦСКА.



В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.

Хонда подписал контракт с «Витессом»