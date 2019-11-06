«Локомотив» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 ноября в 20:55
Сегодня, 6 ноября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 4-го тура группового этапа. В группе D московский «Локомотив» будет принимать туринский «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогать ему будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери на эту встречу назначен Франк Шнедер.
«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
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