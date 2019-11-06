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«Наполи» выступил с заявлением о поведении игроков

«Наполи» выступил с заявлением о поведении игроков
Футбол / Италия 0

В пресс-службе «Наполи» отреагировали на поведение игроков, которые отказались возвращаться на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), несмотря на требование президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

«Клуб сообщает, что на основании поведения игроков первой команды вчера, 5 ноября 2019 года, продолжит защищать свои экономические, имущественные, имиджевые и дисциплинарные права в соответствующих инстанциях.

Также клуб возлагает ответственность за решение о проведении сбора на главного тренера Карло Анчелотти.

Клуб больше не будет делать заявлений на эту тему до определённой даты», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

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