Хашманян возглавил сборную Армении

Новым главным тренером сборной Армении назначен Абраам Хашманян, сообщается на официальном сайте Армянской федерации футбола.

Специалист подписал контракт до 2020 года.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сборную Армении возглавит Александр Григорян, но затем все договорённости с ним были аннулированы.

51-летний Хашманян ранее тренировал «Арарат», «Гандасар», «Киликию», «Бананц», сборные Армении U19 и U21 и «Алашкерт».

Первый матч под руководством нового тренера сборная Армении проведёт 15 ноября на своём поле с Грецией в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Армении, набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице группы J. Армянская национальная команда сохраняет шансы пробиться в финальную стадию Евро-2020.