Розыгрыш геймпадов в дизайне «Ювентуса» и «Локомотива»
«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны геймпады dualshock4 в дизайне футбольных клубов «Ювентус» и «Локомотив».
Для участия в конкурсе необходимо:
— быть подписчиком инстаграм-аккаунта «Чемпионата» @championat_com;
— написать свой вариант итогового счёта в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» в комментариях к посту;
— отметить друга в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через @.
Ответы принимаются до 21:00 мск 6 ноября. Итоги розыгрыша будут подведены завтра, 7 ноября.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- 6 ноября 2019
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