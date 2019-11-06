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Розыгрыш геймпадов в дизайне «Ювентуса» и «Локомотива»

Розыгрыш геймпадов в дизайне «Ювентуса» и «Локомотива»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны геймпады dualshock4 в дизайне футбольных клубов «Ювентус» и «Локомотив».

Для участия в конкурсе необходимо:

— быть подписчиком инстаграм-аккаунта «Чемпионата» @championat_com;

— написать свой вариант итогового счёта в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» в комментариях к посту;

— отметить друга в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через @.

Ответы принимаются до 21:00 мск 6 ноября. Итоги розыгрыша будут подведены завтра, 7 ноября.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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