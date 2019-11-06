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Черчесов: из «Баварии» пока не звонили

Черчесов: из «Баварии» пока не звонили
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что он не получал предложения возглавить «Баварию», которая находится в поисках нового наставника.

«Вы очень хорошо говорите по-немецки. Из „Баварии“ не звонили?» — спросил у Черчесова журналист польского издания Polsat Sport.

«Нет. Пока нет», — ответил российский специалист.

Напомним, что «Бавария» осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача. Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля («Пари Сен-Жермен») и Арсена Венгера (безработный).

«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб лидирует в группе В, набрав 9 очков.

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