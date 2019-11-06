«Локомотив» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ювентуса» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Локомотив»: Гильерме, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Идову, Тугарев, Коломейцев, Магкеев, Живоглядов, Мурило.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Рабьо, Рэмси, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Де Шильо, Дибала, Дуглас Коста, Матюиди, Демирал, Бентанкур.

«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».