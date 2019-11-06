Игрок «Трабзонспора»: после первого матча поняли, что можем обыграть «Краснодар»

Нападающий «Трабзонспора» Александр Сёрлот поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». Напомним, в матче 3-го тура «быки» обыграли турецкий клуб со счётом 2:0.



«Дома в матче с «Краснодаром» мы показали себя довольно хорошо, но не смогли добиться результата. Завтра сделаем всё, чтобы исправить это. У нас много травмированных игроков, но мы не будем об этом думать, так как у нас есть много молодых игроков, которые могут помочь команде добиться результата. Надеемся на хороший результат в завтрашнем матче.



После матча с «Краснодаром» поняли, что нам по силам обыграть эту команду. Они очень хорошо оборонялись, проводили хорошие контратаки. Главный урок, который вынесли из этого матча, что мы можем одержать победу. Завтра постараемся добиться этого результата», — передаёт слова Сёрлота корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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