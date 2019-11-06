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«Аталанта» — «Ман Сити»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 ноября в 23:00

«Аталанта» — «Ман Сити»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 ноября в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 6 ноября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 4-го тура группового этапа. В группе С «Аталанта» из города Бергамо встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Манчестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. Помогать ему будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервным рефери на эту встречу назначен Денис Щербаков.

«Манчестер Сити», набрав 9 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Аталанта» (0) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе С в Лиге чемпионов являются «Шахтёр» и загребское «Динамо».

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