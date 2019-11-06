Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанат «Локомотива» купил фальшивый билет на матч с «Ювентусом» за 64 тыс. рублей

Фанат «Локомотива» купил фальшивый билет на матч с «Ювентусом» за 64 тыс. рублей
Футбол / Лига чемпионов 0

У многих болельщиков, которые пришли на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус», оказались фальшивые билеты. Один из фанатов приобрёл билет за 64 тыс. на неопределённом сайте, сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч «Локомотив» — «Ювентус состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогать ему будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери на эту встречу назначен Франк Шнедер.

«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Локомотив» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019