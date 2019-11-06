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«Арсенал» упустил победу в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш»

«Арсенал» упустил победу в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Витория Гимарайнш» и лондонский «Арсенал» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Озкахьей. Ему ассистировали Джейхун Сесигюзель и Мехмет Джем Сатман.

Счёт был открыт на 80-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник «канониров» Шкордан Мустафи, которому ассистировал форвард Николя Пепе. В компенсированное время счёт сравнял Бруно.

«Арсенал», набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Витория Гимарайнш» (1) — на 4-м месте.

В следующем туре «Арсенал» на своём поле встретится с «Айнтрахтом». «Витория Гимарайнш» дома сыграет со «Стандардом». Оба матча состоятся 28 ноября.

Лига Европы. Группа F. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 18:50 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Окончен
1 : 1
Арсенал Л
Лондон, Англия
0:1 Мустафи – 80'   1:1 Бруно – 90+1'
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