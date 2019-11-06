Гончаренко: ЦСКА не бросил Лигу Европы, хочется изменить неприятную серию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».
«Могу точно сказать: если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так. Важно одержать победу. Потом посмотрим, как сыграют «Эспаньол» и «Лудогорец». Понятно, что неприятную серию хочется изменить. Наша задача — изменить её завтра.
У нас ещё два матча до следующей паузы, надеемся провести их хорошо. После побед есть эмоциональный подъём. Мы не выиграли у «Зенита», но подчистили нашу игру. Это касается и обороны, и атаки. Есть моменты, которые надо улучшать. Надеюсь, завтра будем смотреться лучше. Это первостепенная задача.
Надо говорить о неудачной серии в целом. Мы говорили, что надо почистить нашу игру. Когда проводишь много матчей, теряется внимание к деталям. Наша задача — восстановить навыки, которые есть. Важно улучшить взаимодействие игроков в атаке и обороне, расположение по позициям», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
- 6 ноября 2019
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