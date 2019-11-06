Нигматуллин: брат и сыновья прилетели на «Ювентус», билеты оказались фальшивыми

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин сообщил, что его родственники купили фальшивые билеты на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «Ювентусом».

«Брат с сыновьями прилетел из Казани на „Ювентус“, а билеты оказались фальшивыми», — написал Нигматуллин в своём «твиттере».

Матч «Локомотив» — «Ювентус состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогать ему будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери на эту встречу назначен Франк Шнедер.



«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».