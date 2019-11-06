Спортивный директор «Ювентуса» выделил трёх игроков в составе «Локомотива»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, кого из игроков в составе «Локомотива» он мог бы выделить после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Турине.



«Локомотив» — великолепная команда, и в его составе есть потрясающие игроки, такие как Мариу, Миранчук, Крыховяк. Все они очень хорошо показали себя в Турине", — сказал Паратичи в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 4-го тура «Локомотив» — «Ювентус» состоится сегодня, 6 ноября. Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогать ему будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери на эту встречу назначен Франк Шнедер.



«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».