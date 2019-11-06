Тренер «Трабзонспора»: «Краснодар» — сильный соперник с волевым характером

Главный тренер «Трабзонспора» Унал Караман поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».



«Сейчас не лучшее время для нашего клуба. Мы готовы ко всем трудностям, клуб уже переживал такие тяжёлые времена. Мы понимаем, что завтрашний матч будет сложным. «Краснодар» — очень хорошая команда, они одержали победу на нашем поле. До зимнего перерыва у нас 29 матчей, завтрашний матч будет 18. Завтра мы будем смотреть не только на результат, но и на психологическое и физическое состояние игроков. Мы хотим, чтобы молодые футболисты, которые попадают в состав, улучшали качество своей игры. Несмотря на все сложности, в завтрашнем матче мы будем бороться за положительный результат.



У нас травмированы Старридж и Соса, ключевые игроки, но команда состоит не из этих двух футболистов. Конечно, они очень важны для нас, но в нашем расположении еще много игроков, которые играют на хорошем уровне. В первую очередь, мы команда. Мы не будем придумывать какие-то отговорки. У нас хорошая команда, молодые перспективные игроки, на которых мы рассчитываем. Надеемся, что они проявят себя не только завтра, но и в следующих матчах.



«Трабзонспор» — очень сильная команда как физически, так и психологически. Несмотря на большое количество травмированных игроков, мы будем сражаться до последнего. «Краснодар» — сильный соперник с характером. За счёт этого волевого характера они как раз и вытянули свой последний матч с «Ростовом».



Сейчас неуместно говорить о будущем «Трабзонспора», это было бы некорректно. В конце сезона мы оценим пройденный нами путь. Мы столкнулись с большим количеством трудностей, с которыми мы боремся до сих пор. Я бы хотел поблагодарить руководство клуба, мы все работаем и пытаемся исправить текущее положение команды. Мы понимаем, что эти проблемы быстро не решатся, все придёт со временем. Результат — это самое главное в футболе. К сожалению, мы сейчас не можем добиться желаемых результатов. Мы рады, что у нас есть талантливые игроки, которые действительно хотят играть в футбол. Я бы так же хотел выразить благодарность всем игрокам, которые защищают эмблему нашего клуба. Доволен ли я нынешним результатом? Нет. Мне грустно видеть, как игроки расстраиваются после поражений. Мы сейчас показываем свой максимум, футболисты выкладываются на 100%, в этом я уверен. Если будут люди, которые будут верить в нас, которые будут поддерживать нас, мы сможем достичь поставленных целей»,- передаёт слова Карамана корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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