Нигматуллин: помощница брата приобрела дорогие билеты на каком-то сайте
Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как его родственники купили фальшивые билеты на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «Ювентусом».
«Брат с сыновьями приехали из Казани. Он хотел, чтобы дети вживую увидели Роналду. Оказалось, его помощница приобрела дорогие билеты на каком-то сайте. Видимо, не на официальном. Это не его косяк, брат — крупный юрист, такую ошибку бы не допустил. Сейчас еду вместе с ними смотреть футбол в ресторане. Возможности попасть на матч у них уже нет", — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Фанат «Локомотива» купил фальшивый билет на матч с «Ювентусом» за 64 тыс. рублей
- 6 ноября 2019
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