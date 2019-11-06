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«Локомотив» — «Ювентус»: Алексей Миранчук сравнял счёт

«Локомотив» — «Ювентус»: Алексей Миранчук сравнял счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 13-й минуте команды обменялись голами — 1:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек «Локомотива» Мацей Рыбусь с левого края вырезал подачу в центр штрафной, Миранчук выиграл борьбу в воздухе и пробил головой по воротам — мяч от штанги отскочил во вратарскую, Алексей первым успел на отскок и сравнял счёт.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери на эту встречу назначен Франк Шнедер.

«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».

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