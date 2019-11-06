Роналду вышел на 1-е место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду догнал бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков, сообщает Football Italia.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм) стал для Роналду 174-м в карьере. По этому показателю он уступает только испанскому вратарю «Порту» Икеру Касильясу, принявшему участие в 188 матчах еврокубковых турниров.



Матч «Локомотив» — «Ювентус проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Франк Шнедер.