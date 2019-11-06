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Роналду вышел на 1-е место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков

Роналду вышел на 1-е место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков
Футбол / Лига чемпионов 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду догнал бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков, сообщает Football Italia.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм) стал для Роналду 174-м в карьере. По этому показателю он уступает только испанскому вратарю «Порту» Икеру Касильясу, принявшему участие в 188 матчах еврокубковых турниров.

Матч «Локомотив» — «Ювентус проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Франк Шнедер.

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