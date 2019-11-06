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Щенников: пока у ЦСКА есть шансы, надо бороться до конца в Лиге Европы и верить

Щенников: пока у ЦСКА есть шансы, надо бороться до конца в Лиге Европы и верить
Футбол / Лига Европы 0

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

«Рад вернуться на поле, долго не играл. Чувствую себя нормально, но кондиции нужно набирать. «Ференцварош» — сильная команда, один из лидеров венгерского чемпионата. Завтра будет сложный матч. Пока есть шансы, надо бороться до конца и верить в это. Надо набирать очки в оставшихся матчах. Нужно выходить на каждую игру и стараться набрать по три очка, а там будь что будет.

Прервалась ли чёрная полоса ЦСКА? Мне кажется, её и не было. Все матчи играли хорошо. Надеюсь, завтрашний будет победным. В любой команде есть лидеры, люди, которые ведут за собой. В нашем случае это Игорь Акинфеев. Мы стараемся ему помогать», — приводит слова Щенникова официальный сайт ЦСКА.

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