«Ювентус» забил 300-й гол в Лиге чемпионов и уступает только 4 клубам

Туринский «Ювентус» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм) забил 300-й гол в Лиге чемпионов.

Автором юбилейного гола стал валлийский полузащитник Аарон Рэмси, отправивший мяч в ворота «железнодорожников» после ошибки голкипера московского клуба Маринато Гильерме. Матч проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».

По числу голов в Лиге чемпионов «Ювентус» уступает только мадридскому «Реалу» (554), «Барселоне» (506), мюнхенской «Баварии» (470) и «Манчестер Юнайтед» (373).

«Ювентус» девять раз доходил до финала Лиги чемпионов. Туринский клуб дважды становился победителем турнира и семь раз проигрывал в финале.