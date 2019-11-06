Сульшер: «МЮ» может приобрести пару игроков зимой, а может никого не купить
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Партизаном» отметил, что клубу будет непросто приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно.
«Что касается приобретений, мы смотрим на долгосрочную перспективу. В январе мы можем приобрести одного-двух игроков, а можем никого не купить. Мы больше рассчитываем на летний трансферный рынок. Зимой сложно сделать много хороших приобретений», — приводит слова Сульшера Goal.com.
«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы L Лиги Европы. «Партизан» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе L являются «АЗ Алкмар» и «Астана».
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- 6 ноября 2019
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