Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: «МЮ» может приобрести пару игроков зимой, а может никого не купить

Сульшер: «МЮ» может приобрести пару игроков зимой, а может никого не купить
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Партизаном» отметил, что клубу будет непросто приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Что касается приобретений, мы смотрим на долгосрочную перспективу. В январе мы можем приобрести одного-двух игроков, а можем никого не купить. Мы больше рассчитываем на летний трансферный рынок. Зимой сложно сделать много хороших приобретений», — приводит слова Сульшера Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы L Лиги Европы. «Партизан» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе L являются «АЗ Алкмар» и «Астана».

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Байера» Хаверца
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019