Сульшер: «МЮ» может приобрести пару игроков зимой, а может никого не купить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Партизаном» отметил, что клубу будет непросто приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно.



«Что касается приобретений, мы смотрим на долгосрочную перспективу. В январе мы можем приобрести одного-двух игроков, а можем никого не купить. Мы больше рассчитываем на летний трансферный рынок. Зимой сложно сделать много хороших приобретений», — приводит слова Сульшера Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы L Лиги Европы. «Партизан» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе L являются «АЗ Алкмар» и «Астана».