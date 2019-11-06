Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы, полученной в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).



Напомним, на 79-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу «шпор» нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий Гомеш получил тяжелейшую травму — перелом костей правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил Сона с поля. Форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике. Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию.



«Всем привет! Как вы уже знаете, всё прошло хорошо. Сейчас я нахожусь дома с семьёй. Хочу поблагодарить всех за поддержку после травмы и позитивную энергию. Спасибо вам», — сказал Гомеш в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице Андре Гомеша в «Твиттере».