Фанат «Локомотива» упал с трибуны и получил тяжёлые травмы

Один из болельщиков «Локомотива» во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм) упал с трибуны и получил тяжёлые травмы.
Матч «Локомотив» — «Ювентус проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В начале встречи счёт открыл Аарон Рэмси, но вскоре равновесие восстановил Алексей Миранчук.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Франк Шнедер.
«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».
- 6 ноября 2019
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