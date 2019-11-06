Стюард «РЖД-Арены»: фанат начал выбегать на поле и свалился, сейчас ему помогают

Стюард «РЖД-Арены» рассказал о происшествии с болельщиком, который упал с трибуны во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус».

«Болельщик был на западной трибуне, начал выбегать на поле и свалился в ров. Видимо, они хотели это снять на камеру, блогеры. Сейчас он сидит в машине скорой помощи, и ему оказывают помощь, степень травм не могу вам сказать, так как я не врач», — сказал стюард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Локомотив» — «Ювентус проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В начале встречи счёт открыл Аарон Рэмси, но вскоре равновесие восстановил Алексей Миранчук.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Франк Шнедер.