Врач: предварительно, у упавшего с трибуны болельщика перелом руки

Врач скорой помощи рассказал о состоянии болельщика, упавшего с трибуны в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус».



«Предварительно, у болельщика, который упал с трибуны, перелом руки. Точный диагноз будет поставлен после рентгена в травмопункте», — сказал врач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В начале встречи счёт открыл Аарон Рэмси, но вскоре равновесие восстановил Алексей Миранчук.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Франк Шнедер.