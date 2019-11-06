Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче с «Локомотивом»

Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче с «Локомотивом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри после своей замены в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Роналду был заменён на 82-й минуте. Вместо него на поле вышел аргентинский форвард Пауло Дибала.

Роналду оказался причастен к голу в ворота «Локомотива» на 3-й минуте. После его удара вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме выронил мяч из рук и его в пустые ворота добил Аарон Рэмси.

Матч «Локомотив» — «Ювентус проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В начале встречи счёт открыл Аарон Рэмси, но вскоре равновесие восстановил Алексей Миранчук.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Франк Шнедер.

Линекер: Роналду, возможно, будет недоволен Рэмси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019