Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче с «Локомотивом»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри после своей замены в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Роналду был заменён на 82-й минуте. Вместо него на поле вышел аргентинский форвард Пауло Дибала.

Роналду оказался причастен к голу в ворота «Локомотива» на 3-й минуте. После его удара вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме выронил мяч из рук и его в пустые ворота добил Аарон Рэмси.

Матч «Локомотив» — «Ювентус проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В начале встречи счёт открыл Аарон Рэмси, но вскоре равновесие восстановил Алексей Миранчук.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Франк Шнедер.