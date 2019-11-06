«Локомотив» упустил ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», пропустив гол на 93-й минуте

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Уже на 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. В этом эпизоде нападающий туринцев Криштиану Роналду со штрафного приложился по центру ворот, голкипер «Локомотива» Гильерме не удержал скользкий мяч и пропустил его между ног, а Рэмси добил уже с линии. На 12-й минуте счёт сравнял хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. Игрок «Локомотива» Мацей Рыбусь с левого края вырезал подачу в центр штрафной, Миранчук выиграл борьбу в воздухе и пробил головой по воротам — мяч от штанги отскочил во вратарскую, Алексей первым успел на отскок и сравнял счёт. Победный гол забил полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста.



«Ювентус» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Атлетико» и «Байер».